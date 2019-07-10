Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт в связи с ее переходом на работу в правительство Челябинской области, передает ТАСС.

Гехт с 11 июля займет пост первого замглавы Челябинской области и будет курировать социальный блок работы правительства области. До назначения сенатором она была вице-губернатором, курировавшим социальную политику.

Сенатором Гехт была с 2014 года, представляя Челябинскую область. В Совфеде она работала зампредом комитета аграрно-продовольственной политике и природопользованию.