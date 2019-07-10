Главу района в Иркутской области исключили из ЕР за "дискредитирующее" поведение при наводнении

Президиум политсовета регионального отделения "Единой России" в Иркутской области исключил из рядов партии руководителя Нижнеудинского района Сергея Худоногова постфактум получившей широкую огласку информации, что чиновник в личных целях использовал коммунальную технику.

В заявлении партии отмечается, что управленец выгнан из партии за её дискредитацию.

"Этот аморальный поступок не достоин партийца и мэра", - констатировал секретарь реготделения, председатель областного Заксобрания Сергей Сокол.

Ранее губернатора Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следком с просьбой провести проверку в отношении Худоногова.

Ранее в СМИ получила широкую огласку информация о том, что во время наводнения к дому Худоногова в Нижнеудинске была подогнана специальная техника, с помощью которой с его территории откачивалась вода. При этом сотрудники коммунальных служб расчищали его участок.

В свою очередь Худоногов в беседе с ТАСС заявил, что коттеджа у него никакого нет, и живет он в квартире.

В результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Погибло 23 человека.

Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба.