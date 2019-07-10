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10 июля, 16:16

Суд признал законным отказ закрыть зловонный полигон "Ядрово" в Волоколамске

фото ЗакС политика Суд признал законным отказ закрыть зловонный полигон "Ядрово" в Волоколамске

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Волоколамска, которая настаивала на том, чтобы оператор мусорного полигона "Ядрово" прекратил завоз твердых бытовых отходов на свалку, информирует РИА "Новости".

Власти подмосковного города просили обязать оператора ядовитой свалки ликвидировать причиненный окружающей среде вред и провести там рекультивацию. Полигон, констатируют они, уже стал причиной локальной экологической катастрофы и отравил в регионе воду. В черте Волоколамска до сих пор действует режим ЧС.

Представители "Ядрово" в свою очередь заявили, что последствия устранить можно, отметив, что на свалке идет дегазация. Минэкологии Московской области встало в споре на сторону ответчика.

Напомним, общественное недовольство из-за подмосковных свалок резко усилилось в марте: тогда существенный процент жителей Волоколамска вышел на улицу, протестуя против свалки "Ядрово". В ходе одного из мероприятий горожане, уставшие от постоянных обещаний чиновников закрыть полигон, однажды даже ударили местного главу по лицу, после чего тот был уволен. Позже к уличным протестам против мусорных свалок присоединились жители соседних Серпухова, Коломны, Клина и других городов.

Из-за удушающих и вредоносных продуктов испарения, идущих с полигона, многие обитатели Волоколамска обращались ко врачам.

Один из чиновников, поддержавших "мусорные" протесты - глава Серпуховской области Александр Шестун сейчас находится под арестом.

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