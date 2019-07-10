ЗакС покупает детские книги, раскраски и карандаши

Заксобрание Петербурга решило и в этом году приобрести детские книги и наборы карандашей - каждые в количестве 550 штук. Информация доступна на портале госзакупок. Вся продукция является сувенирной. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 июля.

На энциклопедические издания "Мир для детей" городской парламент планирует потратить 294 тысячи рублей, на принадлежности для рисования - почти 50 тысяч рублей. Дополнительно 156 тысяч рублей будет выделено на печатную продукцию, в том числе - раскраски "100 лучших мест России".

В прошлом году ЗакС также закупался энциклопедиями "Легенды и мифы Санкт-Петербурга", раскрасками "Мой Петербург" и наборами цветных карандашей.