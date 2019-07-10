Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10 июля, 17:26

"Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

фото ЗакС политика "Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что для беременных женщин-водителей следует сделать специальные наклейки на авто, которые бы сигнализировали об их положении.

Данная мера, по мнению парламентария, поможет избежать опасных ситуаций на дорогах, а также позволит автоледи, "носящим под сердцем новую жизнь", парковаться на местах для инвалидов.

Милонов уверен, что жители города на пожалеют места на стоянке для беременных дам.

"Я люблю беременных. Это очень ценные и ответственные граждане нашей страны, которые выполняют стратегическую государственную задачу", - цитирует депутата 78.ru.

Получить спецзнак можно будет, предъявив справку о беременности. После родов наклейку нужно будет сдать, так как его дальнейшее использование "не по назначению" приведет к штрафу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10 июля, 22:12 Муниципал: В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"   2

10 июля, 21:15 Муниципал: ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом   7

10 июля, 21:00 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева   1

10 июля, 20:50 Муниципал: Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны   4

10 июля, 20:16 На отечественном ТВ выйдет в эфир телемост Россия-Украина   3

10 июля, 19:47 "Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор   1

10 июля, 19:31 Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

10 июля, 19:11 В Ленобласти построят новый сыродельный завод

10 июля, 19:08 Муниципал: Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78   1

10 июля, 18:45 Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

10 июля, 18:25 В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами   3

10 июля, 17:57 Беглов поручил модернизировать систему "ливнёвок" на севере города   1

10 июля, 17:50 Муниципал: В очереди в ИКМО «Московская застава» накалилась обстановка между казаками и самовыдвиженцами

10 июля, 17:38 Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

10 июля, 17:26 "Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.