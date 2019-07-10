Беглов поручил модернизировать систему "ливнёвок" на севере города

Временный градоначальник Северной столицы посетил с выездной инспекцией Приморский район, после обильного ливня частично превратившийся в Венецию: система ливневой канализации, построенная в 1986 году, не выдержала поступившего в неё объема воды.

Дело в том, что основная труба, куда сливаются стоки, делает на своем пути три поворота. В то же время перепад высоты с верхней точкой на Репищевой улице составляет два метра. Совокупно эти факторы и привели к затоплению "ливнёвок".

Проверившие трубы после того, как вода ушла, специалисты "Водоканала" известили, что канализация технически исправна. Беглов наказал в случае повтора ситуации вызывать на место аварийные бригады. Всего в городе около 10 таких проблемных мест - в основном, на севере города - в Приморском и Выборгском районах.

По поручению Беглова участок "ливнёвки" на Парашютной распрямят - это должно позволить в дальнейшем избежать перетопов.

Беглов уже дважды за срок своего временного губернаторства сталкивалсяся с "каверзами" природы.