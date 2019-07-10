Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Чернобыль должен стать новой туристической Меккой в стране, передает Strana.ua.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - заявил он.

В Чернобыль следует организовать "зеленый коридор" для туристов. Превентивно необходимо на законодательном уровне закрепить данную инициативу с тем, чтобы в последующем избавиться от очередей в закрытый город, внезапных проверок и запрета на фото- и видеосъемку.

Чернобыль, по словам Зеленского, всенепременно должен стать "туристическим магнитом" и "одним из символов новой Украины".

Ранее государственные СМИ известили, что президент примет участие в открытии нового саркофага вокруг четвертого энергоблока, возводили который за счет Евросоюза.

Интерес туристов к Чернобылю подкрепил вышедший не так давно на телеканале HBO одноименный сериал.