В Ленобласти построят новый сыродельный завод На просторах Ленинградской области возведут завод по производству творожных сыров: соответствующее соглашение подписал замглавы регионального правительства Олег Малащенко с компанией "Молочная культура", информирует ТАСС. Сделка была заключена на выставке "Агрорусь", проходящей в Петербурге с 10 по 12 июля. Предполагается, что новое предприятие повысит эффективность молочных производителей, так как стабильный спрос на молоко увеличивает рентабельность сырного производства и позволяет избегать сезонного колебания приемочных цен. Вместе с тем откроются как минимум 20 новых рабочих мест. Компания "Молочная культура" собирается вложить в возведение завода 500 млн рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен