Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78

Восемь выдвиженцев от партии «Яблоко» не были допущены до муниципальных выборов избирательной комиссией МО №78. Им отказали в регистрации в среду, 10 июля, хотя пятью днями раньше в том же ИКМО «яблочникам» сказали, что претензий к их документам нет.

- Проверив ваши документы, никаких… Нормальные. Претензий нету, - заявила председатель ИКМО Ливия Ериганова представителям партии на заседании рабочей группы 5 июля.

Последующий отказ она обосновала тем, что «Яблоко» не уведомило комиссию о проведении партийной конференции по их выдвижению.

- Когда вы были на заседании рабочей группы… Мы не можем все сразу выкладывать… На самом деле те основные документы, которые вы приносили – у вас все в порядке. У вас вообще все в порядке. Кроме уведомления от партии. Это уже нужно вопросы к вашей партии… - объяснила Ериганова изменение настроения в ИКМО.

В петербургском отделении «Яблока» эту информацию отрицают и утверждают, что уведомляли комиссию по электронной почте и телеграммой.

Напомним, ранее ИКМО №78 выдала удостоверения кандидатов в муниципальные депутаты участникам команды «Объединенных демократов», в том числе координатору проекта Андрею Пивоварову.

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