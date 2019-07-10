На отечественном ТВ выйдет в эфир телемост Россия-Украина

Завтра, 12 июля, на канале "Россия-1" проведут телемост Россия-Украина, уведомил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады и владелец NewsOne Тарас Козак постфактум встречи с премьером Дмитрием Медвевым.

Как передает "Интерфакс", Козак отметил, что на Украине имеется много русскоговорящих телеканалов, а жители страны, владеющие спутниковыми тарелками, смогут посмотреть эфир благодаря им.

Телемост состоится в рамках программы "Надо поговорить" в 18:00.

Напомним, украинский канал NewsOne вынужденно отменил готовящийся телемост с Россией из-за поступавших в адрес его журналистов и их родственников угроз. Власти соседнего государства увидели в передаче попытку осуществить госизмену.