ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом

Избирательная комиссия МО "Дворцовый округ" всего за несколько часов изменила свое решение о подлинности адресов избирателей, поддержавших подписями Наталью Грязневич, сообщила самовыдвиженка ЗАКС.Ру. В регистрации в качестве кандидата ей было отказано.

Как рассказала Грязневич, днем 10 июля ее команда ( "Объединенные демократы" выдвинули 10 человек в этом округе) посетила ИКМО, где потенциальные кандидаты подписали итоги проверки подписей.

- По этому протоколу они сказали, что у нас все нормально и они нас зарегистрируют. У меня из 14 подписей они посчитали недействительными три. Оставалось 11 - мне хватало для регистрации. Они мне показали таблицы проверок и никаких претензий не было, - рассказала ЗАКС.Ру Наталья Грязневич.

Вечером того же дня на заседание из всех кандидатов "Объединенных демократов" вызвали только Грязневич.

- Тут они мне достают какую-то новую проверку, где написано, что у меня недействительны не 3 подписи, а 10, - рассказала она.

По словам Грязневич, комиссия посчитала, что некоторые адреса указаны неверно: где-то не та квартира, где-то не тот корпус дома. Один из поддержавших ее избирателей, рассказал самовыдвиженке, что адрес, который приписали ему в ИКМО - старый, а сейчас он зарегистрирован именно там, где и указала Грязневич в документах.

На вопросы, как изменились итоги проверки подписей всего за несколько часов - в комиссии Грязневич не ответили. В регистрации в качестве кандидата ей было отказано. Представительница "Объединенных демократов" планирует обжаловать это решение в Горизбиркоме и в суде. Она считает, что итоги проверки могли за несколько часов измениться только благодаря "политическому вмешательству" и "фальсификации".

Кроме того, Грязневич сообщила, что неизвестными остаются решения по еще девяти членам ее команды в "Дворцовом округе" - по их регистрации не было заседания, хотя последний срок сегодня. Она опасается, что ИКМО проведет заседание тайно в отсутствии желающих стать депутатами.

Напомним, 5 июля команду "Объединенных демократов" в полном составе зарегистрировали в МО №78. Статус кандидатов в числе прочих в этом округе получила и Наталья Грязневич.