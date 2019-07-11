В Мурманской области подсчитали число избирателей

Временный губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководитель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов оставили свои подписи под подсчетами статистов о количестве активных избирателей, зарегистрированных в Поморье по состоянию на 1 июля, делится "СеверПост".

Всего граждан, которые могут участвовать в электоральном процессе, - 589 813 человек.

Согласно букве закона, подсчеты о численности составляют на основе данных, которые предоставляют в региональное правительство главы местных администраций.

В частности, в Мурманске число избирателей - почти 237 тысяч человек, в Североморске - 45 тысяч, а маленькой Териберке, известной благодаря фильму "Левиафан", - 654 человека.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года. На данный момент на пост главы региона претендуют 15 человек.