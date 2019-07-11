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9:14

В Мурманской области подсчитали число избирателей

фото ЗакС политика В Мурманской области подсчитали число избирателей

Временный губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководитель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов оставили свои подписи под подсчетами статистов о количестве активных избирателей, зарегистрированных в Поморье по состоянию на 1 июля, делится "СеверПост".

Всего граждан, которые могут участвовать в электоральном процессе, - 589 813 человек.

Согласно букве закона, подсчеты о численности составляют на основе данных, которые предоставляют в региональное правительство главы местных администраций.

В частности, в Мурманске число избирателей - почти 237 тысяч человек, в Североморске - 45 тысяч, а маленькой Териберке, известной благодаря фильму "Левиафан", - 654 человека.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года. На данный момент на пост главы региона претендуют 15 человек.

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12:40    
12:21. Хватит болтать! Давайте говорить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО конкретно!!! В соответствии с официальными переписями населения СССР, которые Сталин НЕ ПРОВОДИЛ(!!!!!!!), так как они проводились до начала его правления и после его смерти, численность населения СССР в период его 30-летия правления выросла почти на 50 миллионов человек!!!!!!!!!!!!!!!!! Это конкретный РЕЗУЛЬТАТ!!! За 9 лет правления Ельцина численность населения России упала примерно на 9 миллионов, то есть по МИЛЛИОНУ(!!!!!!) в год! При Путине за примерно 20 лет правления естественного прироста не было, а с прошлого года началось резкое вымирание России под 300 тысяч, которое прогрессирует! Это тоже конкретный результат!

12:21    
9:51 При Путине население России действительно сокращается. Из-за высокой смертности, низкой рождаемости, эмиграции образованной молодёжи, сокращению иммиграции, непродуманной социальной политики, низкого процента бюджетных расходов на медицину, утраты ощущения перспективы у населения, милитаризации и предчувствия войны. Сталин здесь только при том, что при нём произошёл демографический провал во вторую мировую войну. Рост населения СССР в мирные периоды 30х-50х годов был не выше, чем в любой другой соседней стране в это время, если исключить манипуляции со статистикой и население присоединённых территорий.

9:51    
Население Мурманской области стремительно сокращается, как и по всей России! При Путине Россия вымирает примерно по 450-500 тысяч в год! А при Сталине за годы его правления численность населения СССР увеличилась почти на 50 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), прибавляя ежегодно в среднем по 1,5 миллиона человек(!!!!!!!!!!!!!!!!!), даже несмотря на огромные потери в годы Великой Отечественной войны!

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