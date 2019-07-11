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Новости

9:51

Смольный выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей

Смольный намерен выкупить контрольный пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 14,5 млрд рублей, передает ТАСС. На данный момент 75% акционерного общества принадлежит "Газпром энергохолдингу", остальная часть подконтрольна городскому правительству.

"Указанные средства позволят городу создать контрольный пакет акций, повысив эффективность управления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», снизить количество нарушений на тепловых сетях, повысить надежность и безопасность систем теплоснабжения Петербурга", - рассказали в Смольном.

Выплаты обозначенной суммы будут осуществляться в пять этапов, начиная с 2020 года и завершая в 2023.

Вопрос о покупке контрольного пакета акций обсуждается с 2013 года.

 

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11:06    
Сначала банда смольнинских воров расхищала гос.собственность в ходе приватизации и наживалась на этом.
Теперь она занимается обратным процессом, и опять наживается на этом.
Так она и будет крутить-вертеть, пока их не повесят.

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