Смольный выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей

Смольный намерен выкупить контрольный пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 14,5 млрд рублей, передает ТАСС. На данный момент 75% акционерного общества принадлежит "Газпром энергохолдингу", остальная часть подконтрольна городскому правительству.

"Указанные средства позволят городу создать контрольный пакет акций, повысив эффективность управления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», снизить количество нарушений на тепловых сетях, повысить надежность и безопасность систем теплоснабжения Петербурга", - рассказали в Смольном.

Выплаты обозначенной суммы будут осуществляться в пять этапов, начиная с 2020 года и завершая в 2023.

Вопрос о покупке контрольного пакета акций обсуждается с 2013 года.