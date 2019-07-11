Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

Депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона, предложенный петербургскими коллегами и предполагающий снижение возраста уголовной ответственности за издевательство над животными.

Авторы документа - парламентарии Денис Четырбок, Анастасия Мельникова и Михаил Барышников.

Жестокое обращение с братьями меньшими предлагается включить в категорию преступлений, привлекать к которым можно не с 16, а с 14 лет.

Зачастую, констатировал Четырбок, подростки истязают животных забавы ради и видео с мытарствами четвероногих выкладывают в соцсети.

"Уголовное наказание – это повод ещё раз задуматься о том, стоят ли лайки и репосты в социальных сетях страданий тех, кто сейчас, вопреки всему, всё ещё доверяет человеку", - отметил депутат.

Четырбок будет лично представлять законопроект в Госдуме.

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