Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:01

ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы

Горизбирком обсудил жалобы выдвиженцев в муниципальные депутаты на ИКМО «Смольнинское». Решение принято на заседании 11 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Выдвиженцы Елена Мишкинис, Константин Хрщонович и М.Л. Шпринг заявили, что ИКМО не имело права отказывать им в регистрации. Желающие стать мундепами не указали в подписных листах, в какой округ выдвигаются: одномандатный или многомандатный. Это не является причиной для отказа в регистрации, установила рабочая группа ГИК.

На заседании 11 июля Горизбирком обязал ИКМО пересмотреть отказы в регистрации не позднее 12 июля. Присутствовавший председатель муниципальной комиссии Пушкаров подтвердил, что выполнит решение ГИК, учитывая его рекомендации. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская попросила пригласить её на заседание по новому рассмотрению регистрации кандидатов, председатель ИКМО обещал так и поступить.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:18    
Повернуть яйца боком!!

12:11    
Пересмотрели. И .....  отказали ) Обязательсто выполнены в полном объеме. ))

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:26 Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове

13:15 После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья

13:00 Муниципал: У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"   1

12:55 Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым   2

12:25 Муниципал: КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

12:01 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы   2

11:51 Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках   2

11:36 Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

11:19 В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

11:13 Алексей Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за "марш Голунова"

10:55 Эсеры настаивают на введении поименного голосовании в ЗакСе   5

10:25 ГИК одобрил передачу мандата Капитанова Павлу Иткину

10:15 Иркутянина оштрафовали за продажу на Avito открыток с Гитлером и Муссолини

9:51 Смольный выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей   1

9:30 Суд зарегистрировал дело обвиняемого во взятках экс-вице-губернатора Оганесяна

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.