Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

13:00

У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"

Представители петербургского штаба Алексея Навального и проекта "Объединенных демократов" Денис Михайлов и Ирина Фатьянова встали в одиночные пикеты у здания Горизбиркома, протестуя против "надуманных" поводов для отказа в регистрации кандидатами в мундепы МО "Смольнинское".

В начале недели из 11 человек, подавших документы в ИКМО, отказы получили практически все выдвиженцы:  действительными бумаги признаны лишь у троих человек.

Например, Фатьяновой отказали из-за того, что у неё на подписном листе неразборчиво написана дата получения ей "автографа". В ИКМО сочли, что гражданин, оставивший в поддержку девушки свой росчерк, якобы написал "26.96.2919".

gik_1.jpg (155 KB)

"Еще одну подпись забраковали, приняв двух братьев за одного человека. Маленькая клякса на листе – не признали. Это у Дениса Михайлова. Жалобу мы пока не подали, так как сегодня только будет официальное решение", - рассказала Фатьянова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:19    
Протухшие яйца (((

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:26 Бюст Жукова водрузили на его законное место в Харькове

13:15 После обращения к Беглову с просьбой спасти Муринский парк там начали рубить деревья

13:00 Муниципал: У ГИК пикетируют, требуя допуска независимых кандидатов в мундепы МО "Смольнинское"   1

12:55 Очевидец: ИКМО «Смольнинское» угрожали проблемами с Макаровым   2

12:25 Муниципал: КСП изучит исполнение бюджета в МО "Купчино"

12:01 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Смольнинское» пересмотреть отказ в регистрации кандидатов в мундепы   2

11:51 Задержан замглавы Пенсионного фонда, подозреваемый во взятках   2

11:36 Госдума рассмотрит инициативу ЗакСа о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство

11:19 В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

11:13 Алексей Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за "марш Голунова"

10:55 Эсеры настаивают на введении поименного голосовании в ЗакСе   5

10:25 ГИК одобрил передачу мандата Капитанова Павлу Иткину

10:15 Иркутянина оштрафовали за продажу на Avito открыток с Гитлером и Муссолини

9:51 Смольный выкупит контрольный пакет акций "Теплосети" за 14,5 млрд рублей   1

9:30 Суд зарегистрировал дело обвиняемого во взятках экс-вице-губернатора Оганесяна

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.