Директора Большого театра кукол перевели под домашний арест

Пребывающего под арестом в СИЗО руководителя Большого театра кукол Александра Калинина перевели под домашний надзор, пишет MR7.ru. Соответствующее ходатайство стороны защиты было удовлетворено.

Адвокаты Калинина настаивали на смягчении меры пресечения Калинина в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием.

Ранее суд продлил ему арест до 17 июля.

Напомним, по версии следствия, Калинин мог вступить в сговор с директором коммерческой фирмы и заключить в конце прошлого года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем глава фирмы якобы передала директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки, которые и считаются присвоенными.