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11 июля, 14:12

ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

фото ЗакС политика ГУП "Петербургский метрополитен" не стал заключать контракт на реконструкцию депо "Дачное"

Государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" решило не заключать контракт на реконструкцию электродепо "Дачное" ни с одним из претендентов. Тендер в итоге не достался ни компании "Метрострой", снятой с конкурса за неточности, допущенные при заполнении документации, ни её сопернику - фирме "Фортесс", которая предложила снизить сумму подряда с 4,4 до 4,38 млрд рублей.

ГУП не устроил факт, что в конкурсной процедуре принял участие лишь один претендент. Однако в связи с тем, что сроки ремонта не "поджимают" - его необходимо завершить к июлю 2022 года - предприятие и не торопилось с выбором подрядчика.

Заявку "Метростроя" отклонили ввиду неверно указанных характеристик товаров, которые он планирует применить в ходе реконструкции депо. Также компания предоставила устаревшую выписку из реестра саморегулируемых организаций.

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