"В городе идёт какая-то буза": Беглов об отказах независимым кандидатам в мундепы

На встрече с жителями Фрунзенского района временный начальник Петербурга Александр Беглов вновь вкратце поведал о том, какой он видит муниципальную кампанию в городе, и попытался сообщить интересантам, отчего определенным кандидатам в мундепы постоянно отказывают.

В частности, активистка задала Беглову вполне конкретный вопрос: "Отчего на мунвыборы в Купчино не пустили команду Павла Швеца, который сделал для района больше, чем местный глава?".

В ответ Беглов заявил следующее.

"Я с вами соглашусь, что эти некрасивые действия не украшают наш город. Потому что, когда в городе идет какая-то буза, потом сложно защищать его, это накладывается на имидж. Нам уже привешивали разные ярлыки - "город такой", "город сякой" - не буду повторять. Сейчас еще проходит скандальная выборная кампания - она не прибавляет городу имидж. Считаю, что Горизбирком принял правильные жесткие меры, я поддерживаю это решение. Но вопрос в чем? В этот вопрос не может вмешаться никто. ЦИК - не может, ГИК - не может. Это муниципальная власть, и никто, по большому счету, не может на неё воздействовать", - констатировал врио губернатора.

Накануне вечером Беглов признал, что избиркомы никому не подчиняются в своих решениях, что ни одна вышестоящая инстанция не может на них повлиять. Единственное, считает он, что поможет в дальнейшем избежать этого - комплексное реформирование системы мунвыборов.

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