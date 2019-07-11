СМИ: ФСБ пришла в администрацию Колпино с обысками из-за контрактов на обеды в детсадах

Сотрудники ФСБ провели в администрации Колпинского района обыски по делу об ограничении конкуренции, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, обыски связаны с делом, возбужденным по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Поводом могло стать соглашение нескольких поставщиком детского питания по разделу рынка. За счет победы на конкурсах поставки еды и организации питания в детских садах и лечебных учреждениях они получили более 450 млн рублей, полагает следствие.

По версии следствия, также неизвестные пока чиновники нарушили закон о защите конкуренции, передав ООО «Юридическое бюро "Авангард"» функции по подготовке конкурсной документации для проведения закупок и составлению протоколов по рассмотрению заявок. Глава администрации Колпино Анатолий Повелий подтвердил факт обысков, но ситуацию комментировать отказался.

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