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11 июля, 17:10

Путин счел интересным предложение Зеленского "поговорить о Крыме и Донбассе"

фото ЗакС политика Путин счел интересным предложение Зеленского "поговорить о Крыме и Донбассе"

Президент России Владимир Путин согласен на переговоры по ситуации на Украине после окончательного формирования нового правительства страны и выборов в Верховную Раду, передает ТАСС.

Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но они должно быть хорошо подготовлены. «Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», - подчеркнул Путин. Он добавил, что не знает, как отреагируют на приглашение другие участники предложенного формата – Германия, Франция, Великобритания и США.

«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», - сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил Путину через Facebook встретиться с ним в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. Он предлагал «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».

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