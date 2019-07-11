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11 июля, 18:42

ЗакС рассмотрит вопрос о приравнивании крестного хода к митингам

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит вопрос о приравнивании крестного хода к митингам

Заксобрание Петербурга рассмотрит поправки в закон о митингах, которые позволят установить единые правила на проведение публичных мероприятий как для общественно-политических, так и религиозных, следует из ответа управления Генпрокуратуры в СЗФО на обращение депутата Бориса Вишневского.

Вишневский обратился в прокуратуру, добиваясь распространения петербургского закона о митингах на религиозные обряды и церемонии. В федеральном законе о митингах прописано, что религиозные мероприятия за пределами зданий и территорий, принадлежащих соответствующим конфессиям, должны быть согласованы в том же порядке, что и светские публичные мероприятия. Противоречие в федеральном и региональном законе приводит к тому, что на Невском проспекте проводят массовые крестные ходы, хотя там публичные акции проводить запрещено.

Вишневский подчеркнул, что он выступает за проведение крестных ходов на Невском проспекте, но при этом должны быть разрешены и другие, нерелигиозные мероприятия. Он надеется. что если поправки будут приняты, то «это будет способствовать уменьшению абсурдных запретов на проведение публичных акций».


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