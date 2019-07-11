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11 июля, 20:27

Министр ЖКХ: В ближайшее время от отключений горячей воды летом не избавимся

фото ЗакС политика Министр ЖКХ: В ближайшее время от отключений горячей воды летом не избавимся

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ремонт коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% позволит отказаться от отключений горячей воды летом, но не в ближайшее время, передает ТАСС.

По словам министра, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать программу по приведению такой инфраструктуры в порядок. «Будем надеяться на то, что наша работа совместно с субъектами РФ как раз поможет избавить жителей от этой очень некомфортной ситуации, когда у нас исчезает горячая вода», – отметил Якушев.

Он уверен, что со временем в России появятся технологии, которые позволят отказаться от отключений горячей воды летом, но в ближайшее время «точно, наверное, от отключений мы не избавимся».

Сообщалось, что Минстрой работает над сокращением сроков отключения горячей воды, прорабатывается идея о внедрении умных технологий в ЖКХ. В том числе – оптимизация процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмы отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей.

Пока нормативные акты рекомендуют отключать горячую воду не более чем на две недели для профилактики. Продолжительность ремонта устанавливают органы местного самоуправления.

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