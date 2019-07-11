Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»

В четверг, 11 июля, ИКМО «Смольнинское» отказала в регистрации четырем представителям петербургского штаба Навального. Двоим сторонникам оппозиционера сегодня все же удалось получить статус кандидатов в муниципальные депутаты.

Отказали в регистрации сегодня получили Денис Михайлов, Евгений Казаков, Дарья Старцева и Ирма Фатьянова. В качестве причин отказа члены комиссии назвали, например, отсутствие подтверждения оплаты подписных листов и опечатки в цифрах в документах, отметил в Twitter Денис Михайлов. Выдвиженец заявил о планах сторонников Навального подать жалобы.

- «Единая Россия» во главе с Вячеславом Макаровым пытается оставить контроль над большинством муниципалитетов в Петербурге, поэтому таким образом блокируют допуск кандидатов, в том числе и наших, – поделился мнением Михайлов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Два участника команды Диана Серая и Елена Бархатова получили удостоверения кандидата.

Ранее, 11 июля, представители петербургского штаба Навального и проекта «Объединенные демократы» провели одиночные пикеты у здания Горизбиркома, протестуя против «надуманных», по их мнению, поводов для отказа в регистрации кандидатами в мундепы МО «Смольнинское».

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