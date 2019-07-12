В правительстве согласились, что уничтожать санкционные продукты - неправильно

Члены российского правительства пришли к выводу, что следует проработать вопрос о том, чтобы вместо уничтожения санкционных продуктов применять их по назначению. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. Это требует обсуждения", - отметил Гордеев.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой, предполагающей введение на законодательном уровне запрета на уничтожение продуктов питания. Для этого необходимо разработать соответствующие нормативно-правовые акты. Предложение поддержали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, однако в Россельхознадзоре с ним не согласились.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.