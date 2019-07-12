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9:30

В правительстве согласились, что уничтожать санкционные продукты - неправильно

фото ЗакС политика В правительстве согласились, что уничтожать санкционные продукты - неправильно

Члены российского правительства пришли к выводу, что следует проработать вопрос о том, чтобы вместо уничтожения санкционных продуктов применять их по назначению. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. Это требует обсуждения", - отметил Гордеев.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой, предполагающей введение на законодательном уровне запрета на уничтожение продуктов питания. Для этого необходимо разработать соответствующие нормативно-правовые акты. Предложение поддержали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, однако в Россельхознадзоре с ним не согласились.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.

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20:52    
До путинской едрисни доходит, как до утки!Иэти шуты и прохвосты заседают в правительстве и госдуре. Дошло до слабоумных, почти, через 5-7 лет!

9:49    
Прошло всего-то четыре года и до правительства дошло... До жирафа - и то быстрей доходит!

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