Замглавы ПФР Иванов признался в получении взятки

Заместитель председателя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признался в том, что получал взятку, поделился с ТАСС ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников.

Чиновник, известил он, написал заявление об отставке.

"Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", - уточнил Мельников.

Иванова задержали днем 11 июля по подозрению в получении взятки от IT-интегратора "Техносерв". Компания якобы платила откаты за контракты с ПФР по развитию различных проектов, которые заключали с 2017 до 2018 года.

"Коммерсант", ссылаясь на собственных информаторов, пишет, что замглавы ПФР мог получать не одну, а несколько взяток.