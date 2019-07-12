Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:37

«Яблочника» Первовского со второй попытки зарегистрировали кандидатом в депутаты МО «Сампсониевское»

фото ЗакС политика «Яблочника» Первовского со второй попытки зарегистрировали кандидатом в депутаты МО «Сампсониевское»

Выдвиженец от партии «Яблоко» Владимир Первовский утром 12 июля получил решение ТИК № 22 о регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета МО «Сампсониевсое». Накануне Горзибирком отменил решение территориальной комиссии об отказе в его регистрации.

- У меня на руках решение ТИК. Удостоверение кандидата мне еще не выдали и не сказали, когда выдадут, - отметил Первовский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Кандидат признался, что ожидал от комиссии повторного отказа. Он предполагает, что его спасли огласка и вмешательство представителей Центризбиркома.

Ранее «яблочник», идущий на выборы при поддержке петербургского штаба Навального, рассказал, что ТИК №22 «потеряла» копию его диплома и из-за этого отказала ему в регистрации.

Напомним, полономочия ИКМО «Сампосониевское» были переданы ТИК №22 по ходу периода выдвижения кандидатов. Причиной для этого послужили многочисленные жалобы на «фейковые» очереди и медленную работу комиссии. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:00 В ИКМО «Коломна» продолжают не регистрировать кандидатами представителей «Яблока»

19:28 Несостоявшийся кандидат в губернаторы Козыро пошел на муниципальные выборы от ЛДПР

19:23 Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»

18:27 Пенсионерка и юрисконсульт из «Единой России» хотят снять Пивоварова и Грязневич с выборов

17:49 Кандидаты в мундепы Петроградского района просят Памфилову разобраться в нарушениях ИКМО

17:36 Семь кандидатов, которые разнообразят муниципальную кампанию в Петербурге

16:45 Администрацию МО «Звездное» заподозрили в участии в судебном деле против кандидатов

14:48 Горизбирком поддержал отказ ИКМО “Звездное” в регистрации пяти кандидатов “Яблока”

11:57 Председатель ИКМО «Измайловское» допустил возможность обращения в правоохранительные органы из-за «поддельных» подписей оппозиционера

11 июля, 20:40 Четырех сторонников Навального не зарегистрировали в ИКМО «Смольнинское»

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:59 Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 13 лет   1

20:33 Кандидат в мундепы выиграла на радиостанции целый день с Денисом Четырбоком   1

20:00 Муниципал: В ИКМО «Коломна» продолжают не регистрировать кандидатами представителей «Яблока»

19:59 На сход в защиту Муринского парка пришли несколько десятков человек

19:28 Муниципал: Несостоявшийся кандидат в губернаторы Козыро пошел на муниципальные выборы от ЛДПР

19:27 "Мемориал" признал обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева политзаключенным

19:23 Муниципал: Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»   1

18:59 Беглов заявил о готовности участвовать в дебатах

18:55 Муниципал: Еще четырем сторонникам Навального отказали в регистрации в ИКМО "Смольнинское"

18:51 Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»   1

18:27 Муниципал: Пенсионерка и юрисконсульт из «Единой России» хотят снять Пивоварова и Грязневич с выборов   4

18:22 Путин поручил Смольному подумать об установке мемориальной доски Алферову

17:49 Муниципал: Кандидаты в мундепы Петроградского района просят Памфилову разобраться в нарушениях ИКМО

17:36 Семь кандидатов, которые разнообразят муниципальную кампанию в Петербурге

17:13 Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам из-за вырубки деревьев в Муринском парке

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.