На Avito продают «легендарную» дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка»

Дверь в избирательную комиссию МО «Красненькая речка» с зарешеченным окошком выставили на продажу на сайте Avito.

Автор объявления Георгий Речкин оценил артефакт в 33 тысячи рублей. Вырученные деньги он обещает передать в приют для животных.

Руководству муниципалитета продавец не известен. Глава МО «Красненькая речка» Александр Абраменко сообщил ЗАКС.Ру, что дверь с решеткой заменили на новую и выкинули около недели назад.

- Руководствуясь указаниями Центральной избирательной комиссии и Городской избирательной комиссии, мы решили снять эту дверь от греха подальше и выставили ее на улицу. Лично мы ее не продаем, - отметил Абраменко.

Глава муниципалитета также выразил надежду, что выручка от продажи действительно пойдет на помощь животным.

Напомним, первым внимание общественности на дверь комиссии с решеткой обратил депутат ЗакСа Борис Вишневский, приехавший в конце июня муниципалитет для встречи с депутатами. «Враг не пройдет. Да и другу несладко придется», - написал он на своей странице в Facebook.

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