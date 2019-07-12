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Муниципал

13:15

На Avito продают «легендарную» дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка»

фото ЗакС политика На Avito продают «легендарную» дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка»

Дверь в избирательную комиссию МО «Красненькая речка» с зарешеченным окошком выставили на продажу на сайте Avito.

Автор объявления Георгий Речкин оценил артефакт в 33 тысячи рублей. Вырученные деньги он обещает передать в приют для животных.

Руководству муниципалитета продавец не известен. Глава МО «Красненькая речка» Александр Абраменко сообщил ЗАКС.Ру, что дверь с решеткой заменили на новую и выкинули около недели назад.

- Руководствуясь указаниями Центральной избирательной комиссии и Городской избирательной комиссии, мы решили снять эту дверь от греха подальше и выставили ее на улицу. Лично мы ее не продаем, - отметил Абраменко.

Глава муниципалитета также выразил надежду, что выручка от продажи действительно пойдет на помощь животным.

Напомним, первым внимание общественности на дверь комиссии с решеткой обратил депутат ЗакСа Борис Вишневский, приехавший в конце июня муниципалитет для встречи с депутатами. «Враг не пройдет. Да и другу несладко придется», - написал он на своей странице в Facebook.    


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:16    
"Почему не взять то,что лежит и связано с Красненькой речкой"-подумал депутат Госдумы и дал команду своим шестеркам -"Взять".Сейчас сидит и думает,чтобы ещё такого написать, чтобы напомнить о себе.

14:43    
Автор объявления думал, что блеснёт остроумием, а получилось ОСЛОумие. Хотя олигофрены погоготали. Возможен другой вариант - автор сам живёт в приюте. В клетке для приматов.

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