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Муниципал

15:33

Кандидата в мундепы оштрафовали за переход дороги у администрации Выборгского района

фото ЗакС политика Кандидата в мундепы оштрафовали за переход дороги у администрации Выборгского района

Выборгский суд Петербурга оштрафовал кандидата в муниципальные депутаты Романа Максимова на 20 тысяч рублей за непрерывный переход дороги у ИКМО «Сампсониевское» в знак протеста против нарушений.

По словам Максимова, свидетели-полицейские в суде заявляли, что он якобы призывал перекрыть движение и игнорировал сигналы регулировщика. При этом просмотренные видеозаписи версию правоохранителей не подтверждают, утверждает кандидат. Максимов ходатайствовал о приобщении решений Горизбиркома и Горсуда, доказывающие законность требований о приеме комиссией документов, но суд отклонил их, как не имеющие отношения к делу.

Дела еще двух кандидатов – Владимира Первовского и Натальи Бариновой – вернули в полицию. В разговоре с ЗАКС.Ру Первовский пояснил, что он и Баринова – члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, и их нельзя привлечь к административной ответственности без согласия прокурора: у полиции его на момент передачи дела в суд не было.

Также Первовский обжаловал штраф за переход в неположенном месте. По его словам, в этом деле много несостыковок. Постановление о штрафе выписал начальник 20-го отдела полиции, который не был сотрудником ДПС и не имел на это право, к тому же в протоколе есть расхождения во времени, пояснил кандидат. В протоколе указано, что он нарушил правила вечером 29 июня, когда он уже давно был в отделе, а протокол датирован ночью того же дня – задолго до случившегося правонарушения.

По словам Первовского, когда он подал жалобу, ему стали звонить полицейские с просьбой забрать постановление о штрафе. «Адвокат предположил, что они там его по-тихому переписали. Они мне изначально постановление отказались выдавать, я его только сфотографировал, поэтому не удивлюсь, если они его с нуля переписали», – рассказал кандидат.

Максимова, Первовского и Баринову задержали 29 июня, когда они стали непрерывно переходить дорогу у администрации Выборгского района. Полиция сочла их действия несанкционированной акцией.

Затем кандидатам отказали в регистрации по формальным причинам. Так, Наталье Бариновой отказали, неверно переписав опись документов и пропустив там пункт о предоставленной справке с места работы, Первовскому – из-за затерявшейся в ИКМО копии диплома. 11 июля Горизбирком отменил решение ИКМО об отказе в регистрации Первовскому, и на следующий день его зарегистрировали кандидатом.

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