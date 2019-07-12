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Новости

16:45

Росгвардия займется охраной маковых полей

фото ЗакС политика Росгвардия займется охраной маковых полей

Посевы наркосодержащих растений в России будет охранять Росгвардия и подведомственные ей организации, соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

В тексте документа указано, что Росгвардия по согласованию с Минобороны будет устанавливать требования к режиму охраны посевов «наркосодержащих растений» и опийного мака для целей, не связанных с производством психотропных веществ. Охранять посевы подразделения Росгвардии, подведомственные ей организации или ведомственные охраны федеральных органов власти будут на договорной основе. Опийный мак, выращиваемый не для производства психотропных веществ, смогут охранять частные охранные предприятия.

 В Госдуме проходит чтение законопроект, снимающий запрет на выращивание в России наркосодержащих веществ в медицинских целях. Инициатор – правительство – пояснило, что сейчас в стране зарегистрированы 13 лекарственных препарата на основе опия, которые производят госпредприятия из зарубежных веществ. При этом международный рынок этих веществ контролируют десять компаний, из которых девять – под юрисдикцией стран, установивших антироссийские санкции.

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19:43    
Да они и так в неадеквате, а ещё маковой соломки накурятся и опия нахлебаются,
и с квадрокоптеров по тол[цензура]истанционных лазеров или автоматов косить начнут.

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