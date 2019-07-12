Кандидаты в мундепы Петроградского района просят Памфилову разобраться в нарушениях ИКМО

Независимые кандидаты в муниципальные депутаты в Петроградском районе записали видеообращение к Центризбиркому и его главе Элле Памфиловой с просьбой взять под контроль ситуацию с нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге.

Они подчеркнули, что всего ИКМО в Петроградском районе зарегистрировали двух независимых кандидатов – и отказали в регистрации 53-м. По их словам, Горизбирком отвечает на их жалобы отписками. В этом случае, считают кандидаты, ответственность за ситуацию должен взять на себя ЦИК.

«Мы требуем пресечь беззаконие и бардак, которые происходят на муниципальных выборах в нашем городе», - заявили кандидаты. Они требуют обеспечить законность при регистрации кандидатов и инициировать проверку действий ИКМО и их председателей.

Работа муниципальных избиркомов в Петербурге вызывает много вопросов. Сами выборы в июне назначали тайно, не публикуя их в открытом доступе. Затем у комиссий наблюдали подставные очереди – корреспондент ЗАКС.Ру внедрился в одну из таких очередей по объявлению в соцсети, за «работу» обещали 1500 рублей за «смену». Если документы сдать удавалось, кандидатам отказывали в регистрации по формальным причинам, в том числе – из-за отсутствия документов, которые комиссия принимала, оставляла отметку о принятии, а потом теряла, переписывала опись или вовсе отправляла по почте обратно сдавшим.