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18:51

Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»

фото ЗакС политика Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»

Акциониста Вадима Казака задержали на выходе из дома, по пути на собственный одиночный пикет-перформанс, посвященный скандалам на петербургских муниципальных выборах. Об инциденте вечером 12 июля ЗАКС.Ру сообщил сам активист.

- Я сегодня собирался проводить акцию под названием «Преступные ИКМО – под суд». Я вышел из дома в Пушкине, подошел к остановке, и подъехала полицейская машина. Мне сказали, что на меня составлено заявление в КУСП о том, что на прошлой акции на время своего перформанса «Молот Левиафана» надел маску, - рассказал Казак.

Акция «Молот Левиафана» состоялась 4 июля неподалеку от площади Восстания. Изображая средневекового палача, Казак пробыл в маске несколько минут. Однако после завершения перформанса к нему подошли полицейские и пообещали неприятности.

- После перформанса ко мне подошел [старший лейтенант МВД Юрий] Сентемов и сказал, что раз вы были в маске, то ждите очередное предъявление нарушения. Ну и вот, сдержал свое слово, - добавил активист.

Казак рассказал, что его повезли в 76 отделение полиции, но по пути машина сломалась и ему пришлось ждать новую.

Отметим, что информация об акции «Преступные ИКМО - под суд» была выложена в открытом доступе в социальных сетях.

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"по пути машина сломалась"

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