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Муниципал

19:23

Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»

фото ЗакС политика Кандидаты сообщили о новых конфликтах в ИКМО «Московская застава»

Потенциальные кандидаты в мундепы 12 июля пожаловались на медленную работу комиссии и конфликты в ИКМО «Московская застава».

В разговоре с корреспондетом ЗАКС.Ру самовыдвиженец Александр Брудберг заявил о хамском отношении членов избирательной комиссии МО «Московская застава». Собеседник объяснил медленный прием документов намерением не допустить неугодных кандидатов к выборам.

– Устроили цирк, клоунаду злую и поглумились над людьми, – подчеркнул потенциальный кандидат.

Брудберг позвонил по горячей линии Горизбиркома с намерением пожаловаться на действия ИКМО. По его словам, сотрудник ГИК с безразличием выслушал претензии самовыдвиженца.

– Мы неполномочны заставить избирательную комиссию изменить свое поведение, – пересказал Брудберг слова сотрудника. На вопрос о том, кто может разобраться с нарушениями в ИКМО, самовыдвиженцу указали на «закон», отметил Брудберг.

При этом, как рассказал баллотирующийся, речь идет не столько о нарушениях закона, сколько об «этической катастрофе» среди членов комиссии, которые не могут «оказать элементарную государственную услугу по приему документов». 

В очереди, по словам собеседника, на протяжении дня периодически происходили конфликты между потенциальными кандидатами. Брудберг объяснил ситуацию раздражением на работу комиссии. Более того, самовыдвиженец оценил действия присутствующих в здании ИКМО представителей казаков, которые, по его словам, «следят за порядком» и помогают организовать очередь и не допустить конфликтов. 

В частности, по словам представителя «Казачьей партии Российской Федерации» (КаПРФ) Леонида Мацукова, вне очереди якобы пытался пройти потенциальный кандидат от «Справедливой России». 

 – Я немного разочарован «Справедливой Россией» как избиратель, именно исходя из того, что я вижу, – поделился мнением представитель КаПРФ.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру представитель партии «Справедливая Россия» Кристина Черемных, которая присутствовала в ИКМО, рассказала о ситуации. По ее словам, конфликт возник из-за путаницы с двумя списками очередности. Один из них был составлен потенциальными кандидатами еще утром, с другим списком появились неизвестные в обеденное время, отметила Черемных. Как рассказала представитель «Справедливой России», между присутствующими началась ссора, которую удалось разрешить установлением очередности по одному человеку из каждого списка. Взаимные обвинения продолжались весь день, после окончания работы комиссии составили акт о нарушениях ИКМО, который представители КаПРФ не подписали, резюмировала Черемных.

Ранее, 10 июля, также сообщалось о конфликтах в очереди у ИКМО «Московская застава». 

Никита Строгов

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