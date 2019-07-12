Кандидат в мундепы выиграла на радиостанции целый день с Денисом Четырбоком

Кандидат в муниципальные депутаты Екатерина Шевченко выиграла в конкурсе «Авторадио» возможность провести целый день с депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком, передает MR7.

Шевченко пока не знает, в каком формате пройдет встреча, и о чем она будет говорить с депутатом. Однако известна дата встречи – 18 июля, и это – третий четверг месяца, день, когда у Четырбока приемный день для граждан.

Четырбок сообщил, что всего в конкурсе победили трое человек, и Шевченко будет с ним находиться целый день, «ориентировочно с 9 утра и до последнего мероприятия». По его словам, такие встречи нужны, чтобы ответить на вопросы местных жителей и показать, что депутат «не лежит на печи и не отдыхает».

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