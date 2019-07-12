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20:59

Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 13 лет

фото ЗакС политика Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг партии «Единая Россия» упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ.

Социологи спрашивали граждан, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за какую бы партию они проголосовали. За «Единую Россию» голоса были готовы отдать 32,2% опрошенных. Это самый низкий показатель с 2006 года.

За КПРФ при тех же условиях голоса бы отдали 15,3% респондентов. За ЛДПР – 13%, за «Справедливую Россию» - 6%. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,1%, испортить бюллетень предпочел бы 1,7% опрошенных. В выборах не стали бы участвовать 8% респондентов, затруднились ответить 13,7%.

 

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22:15   Бордунов  
Может, они полагают, что снятие с выборов неедросов укрепит рейтинг едросов? Ваши криминальные фокусы, в том числе предвыборные, снизят рейтинг не только до нуля, но и переведут его в отрицательную область, туда, где съездить единоросу по роже считается доблестью и общественным благом.

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