Рейтинг "Единой России" упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг партии «Единая Россия» упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ.

Социологи спрашивали граждан, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за какую бы партию они проголосовали. За «Единую Россию» голоса были готовы отдать 32,2% опрошенных. Это самый низкий показатель с 2006 года.

За КПРФ при тех же условиях голоса бы отдали 15,3% респондентов. За ЛДПР – 13%, за «Справедливую Россию» - 6%. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,1%, испортить бюллетень предпочел бы 1,7% опрошенных. В выборах не стали бы участвовать 8% респондентов, затруднились ответить 13,7%.