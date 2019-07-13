В здание украинского телеканала в Киеве выстрелили из гранатомета

В Киеве неизвестный выстрелил в стену здания одного из телеканалов из гранатомета, передает «Интерфакс».

Звонок в полицию поступил в ночь на 13 июля. Очевидцы сообщили о звуке, похожем на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибывшие на место полицейские увидели, что фасад здания поврежден, и оцепили прилегающую к месту преступления территорию. Рядом найден отстрелянный тубус гранатомета.

Никто не пострадал. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт). В полиции не уточнили, о каком канале идет речь, по некоторым данным, это «112 Украина».

Владелец «112 Украина», а также каналов NewsOne и ZIK – Тарас Козак, народный депутат Украины от «Оппозиционного блока». Ранее NewsOne собирался участвовать в телемосте с российским каналом «Россия 1», но после критики отменил эфир, заявив об угрозах в адрес журналистов. После этого в отношении канала сначала завели дело о госизмене, затем – о финансировании терроризма.