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13 июля, 12:50

Повар-рекордсмен из Турции испечет для Путина пирог в честь поставок оружия

фото ЗакС политика Повар-рекордсмен из Турции испечет для Путина пирог в честь поставок оружия

Турецкий кондитер Хасан Аджар испечет традиционный пирог бёрек для президента России Владимира Путина в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА «Новости».

Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2012 году как человек, изготовивший самый большой бёрек – длиной более двух километров. По его словам, начало поставок ЗРК стало для Турции «долгожданной новостью».

«Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – бёрек», - заявил Аджар.

В качестве начинки повар выбрал брынзу и шпинат, общий вес посылки составит четыре килограмма. Повар планирует, что пирог доставят в течение пяти дней, а бёрек как раз можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов в 2017 году. Эта покупка спровоцировала скандал между Турцией и США: Америка требовала отказаться от сделки и приобрести вместо этого их комплексы Patriot, пригрозив проблемами с продажей Турции истребителей F-35. Турция на уступки не согласилась.

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13 июля, 16:32    
России всё-таки надо пытаться оторвать Турцию от НАТО, от Запада и создать блок из Китая, России, Турции, Ирана, Сирии и др. в противовес НАТО! Тогда Запад загрустит...

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