Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году Правительство утвердило список выходных дней в 2020 году, календарь опубликован в группе кабмина во «ВКонтакте». Так, выходные в новогодние праздники 4 и 5 января совпадают с праздничными днями и переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне. Список выглядит так: Январь: 1 – 8 число включительно

Февраль: 22 – 24 число

Март: 7 – 9 число

Май: 1 – 5 число и 9 – 11 число

Июнь – 12 – 14 число

Ноябрь: 4 число

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