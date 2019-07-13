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13 июля, 14:53

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году

фото ЗакС политика Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году

Правительство утвердило список выходных дней в 2020 году, календарь опубликован в группе кабмина во «ВКонтакте».

Так, выходные в новогодние праздники 4 и 5 января совпадают с праздничными днями и переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне.

Список выглядит так:

  • Январь: 1 – 8 число включительно
  • Февраль: 22 – 24 число
  • Март: 7 – 9 число
  • Май: 1 – 5 число и 9 – 11 число
  • Июнь – 12 – 14 число
  • Ноябрь: 4 число

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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