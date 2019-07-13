Независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму поддерживают пикетами у избирком

В Москве третий день продолжаются одиночные пикеты у Горизбиркома в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, передает «Новая газета».

Незадолго до начала пикетов к месту проведения пришел человек с плакатом, которого сочли провокатором. По словам депутата Пресненского района Анастасии Ромашкевич, он стоял недалеко от входа в Мосгоризбирком более часа, из-за чего участники пикетов не могли проводить свою акцию. Один из пикетчиков встал у другого конца здания, выдержав положенные 50 метров. В итоге полицейские попросили провокатора уйти.

Смысл плаката, который держал этот мужчина, был в том, что у одного из депутатов якобы «есть помощница Лиза, которая снималась в порно», пояснила Ромашкевич. По ее словам, эта Лиза имеет отношения к выборам и помогает на них.

Пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму начались 10 июля. Многие кандидаты жаловались на вероятный недопуск на выборы. Ранее муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что избирком забраковал более 10% собранных в его поддержку подписей. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.