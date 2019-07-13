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Муниципал

13 июля, 21:50

В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ

фото ЗакС политика В Василеостровском районе отказали в регистрации кандидатам в мундепы от КПРФ

В муниципальных образованиях №7 и "Гавань" избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатам от КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру бывший глава МО "Васильевский" Николай Смоктий.

В распоряжении ЗАКС.Ру есть решения ИКМО "Гавань" по коммунистке Ларисе Сидор и ИКМО №7 по Любови Никитиной. В первом случае комиссия сообщила, что в партийном документе о выдвижении у Сидор не были указаны место проведения пленума райкома КПРФ, округ выдвижения и нет печати. Во втором - говорится, что "отсутствует оформленное в соответствии с законом… решение пленума комитета партии". По словам Смоктия, идентичные решения были вынесены и по другим коммунистам-василеостровцам.

Он также уточнил, что все замечания были устранены кандидатами в положенный срок, но комиссии это не удовлетворило.

- Они сказали, что партийные документы надо сдавать сразу, в них нельзя вносить исправления как в личные, - объяснил Смоктий.

По его словам, на Васильевском острове ходит слух, что подобные проекты решений подготовлены по всем кандидатам от КПРФ, в том числе и по нему. Сам Смоктий идет в муниципальный совет МО "Васильевский". Решение по его регистрации или отказу в регистрации местная ИКМО должна вынести в воскресенье, 14 июля.

Смоктий уверен, что решение о недопуске коммунистов принимали руководители районной администрации и отделения "Единой России" на Васильевском острове.

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1:40    
Они пишут, что с нарушениями предоставлены документы от партии, но они не корректно трактуют Закон 303-46.
Они вам пишут, что исправить нельзя.
Согласно ст.27 п.2 Закона СПб прописано (специально читала сейчас), что кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Они сами пишут в отказе, что документы оформлен с нарушением Закона, соответственно у вас есть полное право предоставить легетимный документ в течении 2-3 дней после отказа. И конечно жалоба в цик, исковое в суд.

1:05    
Это - ползучий гос. переворот в отдельно взятом городе.

0:52   Лидия Желамкова   lidiazhelamkova@mail.ru
Граждане Российской Федерации обладают активным и пассивным избирательным правом. В данном случае мы наблюдаем препятствование как возможности быть избранным, так и делать свободный выбор в пользу того или иного кандидата, т.к. круг лиц, которые могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов, незаконно ограничен.
Лидия Желамкова, кандидат в депутаты муниципального совета МО #7

0:39    
это может коснуться каждого и не только партии.

0:38    
Это беспредел ИКМО ,нужно писать ГорИЗберком и срочно!!!!!

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