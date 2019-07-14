ИКМО "Московская застава" через смс приглашает кандидатов в мундепы на сомнительную подачу документов

Накануне, 13 июля, горожане, безуспешно пытавшиеся на протяжении длительного времени подать документы для регистрации кандидатам мундепы в ИКМО "Московская застава", получили странное смс-сообщение с приглашением принести необходимые бумаги в ИКМО в определенные часы в понедельник, 15 июля.

Между тем официальный прием документов завершился 12 июля. До этого времени члены ИКМО были обязаны выполнить назидание ГИК, предписывавшее им принять бумаги у всех кандидатов, находившихся на момент окончания работы комиссии в стенах ИКМО. Однако, пишут очевидцы в паблике "Справедливая Россия", фактически её члены сбежали от всех присутствовавших в помещении.



Решение о продлении срока приёма документов мог принять только Горизбирком, но заседания там никакого не проводилось.



"По чьей инициативе и с какой целью сотрудники ИКМО "Московская застава" сегодня приглашали кандидатов в избирательную комиссию – остается только догадываться", - размышляют справедливороссы.

Фото: "Справедливая Россия" "ВКонтакте"

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