КПРФ начала акцию за честные выборы в Петербурге

В Петербурге, на площади Ленина 14 июля в 12-30 начался митинг КПРФ против нарушений на муниципальных выборах.

Митинг начался с исполнения песни "Коммунисты Ленинграда". К началу акции пришли порядка 400 участников.

Коммунисты также намерены высказаться в поддержку своего однопартийца, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, которого суд лишил контроля над совхозом имени Ленина.

Ранее Мособлсуд признал законным передачу двух третей имущества Грудинина его бывшей супруге Ирине. Речь идет в том числе и об акциях ЗАО "Совхоз имени Ленина". КПРФ и другие сторонники считают это рейдерским захватом предприятия.

Сергей Еремеев

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