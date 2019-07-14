Для установки памятной доски властям Петербурга понадобилась справка о том, что Борис Стругацкий был писателем

Петербургский парламентарий Борис Вишневский поделился на просторах "Эха Москвы" курьёзным случаем бюрократического характера.

Дело в том, что "яблочник", уже не первый год ратующий за установку мемориальной доски писателю Борису Стругацкому на доме №4 по улице Победы, должен предоставить в городской комитет по культуре справку о том, что он - человек, из-под чьего пера вышли книги, разошедшиеся миллионными тиражами, - действительно был литератором.

"Я позвонил зампреду Союза писателей Санкт-Петербурга и президенту Фонда братьев Стругацких Сергею Арно. Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Наконец-то этот факт будет подтвержден", - иронизирует Вишневский.

Бюрократический эксцесс породил множество шуток на свой счет. А писатель Леонид Каганов даже "смастерил" сертификат, шуточно подтверждающий за Стругацким поле его деятельности, написав в нем, что литератор является "писателем руками, головой, пишмашинкой и ЭВМ, а также иными средствами сочинения текста".

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