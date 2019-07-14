На митинге КПРФ потребовали отменить выборы в МО "Сергиевское"

Выдвиженцы от КПРФ 14 июля в ходе митинга на площади Ленина выступили за отмену муниципальных выборов в округе "Сергиевское", где оппозиционеры, в том числе коммунисты, уже более двух недель не могут попасть в избирательную комиссию из-за "фейковых" очередей.

Кандидатка от КПРФ Ирина Третьякова рассказала, что пошла на выборы, чтобы создать площадки для выгула собак. По ее словам, действующие муниципалы никак не решали эту проблему.

Однако в ИКМО она и ее товарищи попасть не смогли, так как место перед ними постоянно занимали неизвестные спортсмены. Представители КПРФ несли круглосуточное дежурство у здания избирательной комиссии, но очередь до них так и не дошла.

- Ощущение, что мы вернулись в девяностые. Только тогда братва была вне закона, а сейчас власти покрывают их, - заявила Третьякова.

Напомним, акция КПРФ на площади Ленина посвящена проблемам с регистрацией кандидатов на муниципальных выборов, а также экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, который по решению суда потерял контроль над совхозом имени Ленина. Кроме того, на митинге выступили противники свалки на станции Шиес и защитники Пулковской обсерватории.

Сергей Еремеев