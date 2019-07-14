Повинуясь Яшину, участники акции за допуск независимых кандидатов двинулись к мэрии Москвы

Политик Илья Яшин, чьи подписи избирателей также забраковали в столичном горизбиркоме, призвал собравшихся на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты идти маршем к мэрии Москвы.

"Нас пытаются унизить, нас пытаются оскорбить. Я хочу, чтобы Собянин и все ребята в мэрии услышали наш голос внятно и чётко!", - продекламировал он, после чего толпа двинулась по Тверской улице в сторону мэрии.

На мероприятии присутствуют и другие кандидаты, получившие отказ в регистрации - Дмитрий и Геннадий Гудковы, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие.

На удивление, правоохранители пока воспринимают демарш мирно.