В Смольном пояснили, отчего им понадобилась справка о заслугах Стругацкого

Понадобившаяся комитету по культуре справка для установки мемориальной доски о том, что литератор Борис Стругацкий был писателем, - формальная процедура, уведомляет "Интерфакс".

Установку памятных знаков на домах регламентирует петербургский закон от 2011 года. Согласно прописанным в нем позициям, гражданин, желающий монтировать мемориальную доску, должен предоставить комитету копии архивных документов, которые бы подтверждали подлинность события или деяний выдающейся личности.

Представители Смольного пояснили, что понимают курьёзность ситуации, но обозначенная формальность позволит избежать неверных трактовок и подтвердить каждое написанное на доске слово соответствующим документом.