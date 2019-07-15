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Муниципал

11:33

ГИК затребовал у ИКМО «Екатерингофский» все решения о регистрации и отказе в регистрации кандидатов

фото ЗакС политика ГИК затребовал у ИКМО «Екатерингофский» все решения о регистрации и отказе в регистрации кандидатов

Санкт-Петербургская избирательная комисси затребовала у ИКМО «Екатерингофский» все решения об отказе и согласии на регистрацию кандидатов в муниципальные депутаты. Об этом председатель ГИК Виктор Миненко сообщил на аппаратном совещании с ТИКами 15 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком потребовал от ИКМО предоставить решения по регистрациям и документы, на основании которых приняты решения, к 12:00 часам 15 июля. Миненко заявил, что ГИК изыщет правовые основания для отмены незаконных отказов в регистрации кандидатов. По словам председателя ГИК, работа должна быть закончена к концу текущей недели. 

Руководитель ТИК 1 Ольга Нечаева на совещании сообщила, что 14 июня ИКМО закончило приём документов. Сейчас сотрудники муниципальной комиссии подготавливают документы для Горизбиркома, добавила Нечаева.

София Саттарова


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