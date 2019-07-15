В Петербурге зарегистрировано более 2 тысяч кандидатов в мундепы

В Петербурге в муниципальные депутаты выдвинулось 6 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В настоящий момент из всех выдвиженцев зарегистрировано более 2 тысяч человек, рассказал Миненко. Из них - 330 самовыдвиженцев, более 230 - от ЛДПР, 180 - от «Справедливой России», 150 - от «Яблока», 140 - от КПРФ, добавил председатель ГИК. Также зарегистрировано более 800 представителей «Единой России», уточнил пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин.

Вместе с тем в ГИК поступило почти 100 жалоб на отказы в регистрации, заявил Миненко.

- Количество жалоб в комиссию приближается к 100. Это означает, что мы имеем дело с системным пороком в работе ИКМО, - отметил глава ГИК.

Поступившие жалобы будут рассмотрены в установленные законом сроки, добавил Миненко. Он уточнил, что в случае необходимости Горизбирком будет сам регистрировать кандидатов или обязывать делать это ИКМО.

София Саттарова

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