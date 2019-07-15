Суд встал на сторону незарегистрированной ИКМО «Ржевка» кандидатки

Красногвардейский районный суд 15 июля признал незаконным решение избирательной комиссии МО «Ржевка», отказавшейся регистрировать кандидатом в муниципальные депутаты самовыдвиженку Марию Гаврилову, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

4 июля Гавриловой отказали в регистрации из-за якобы нарушения сроков сдачи подписных листов. Документы она подала 2 июля.

Изначально ИКМО «Ржевка» принимала выдвиженцев до 29 июня. Однако впоследствии Горизбирком обязал продлить срок сдачи документов в комиссию. Но Гавриловой и ряду других кандидатов все равно не удалось подать подписные листы членам рабочей группы, так как бумаги были датированы 30 июня.

- Представители МО «Ржевка» в суде отстаивали следующую позицию: кандидатам продлили срок на принятие документов, но сделаны они должны были быть до 29 июня, - рассказал ЗАКС.Ру присутствовавший на судебном заседании в качестве слушателя Алексей Федоров.

Суд удовлетворил требование истца о рассмотрении вопроса по регистрации Гавриловой.