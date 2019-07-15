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Муниципал

13:15

У ГИК требовали, чтобы ИКМО "Черная речка" нашла "потерянные" документы кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика У ГИК требовали, чтобы ИКМО "Черная речка" нашла "потерянные" документы кандидатов в мундепы

Представитель "Справедливой России", получивший отказ в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты МО "Черная речка", встал утром в одиночный пикет у стен Горизбиркома с требованием, чтобы местная ИКМО нашла якобы потерянные бумаги выдвиженцев и пересмотрела вопрос об их регистрации.

В руках активист держал плакат с надписью, обращенной к главе ЦИК: "Э. Памфилова, помогите ИКМО "Черная речка" найти документы СР".

13 июля избирательная комиссия муниципалитета отказала в регистрации всем независимым кандидатам в депутаты, которые шли от партий "Справедливая Россия" и "Яблоко", оставив в списке зарегистрированных выдвиженцев только представителей ЕдРа.

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